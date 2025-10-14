ECONOMIE
EU legt modebedrijven Gucci, Chloé en Loewe hoge boetes op

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 12:59
anp141025097 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de modebedrijven Gucci, Chloé en Loewe hoge boetes opgelegd van in totaal meer dan 157 miljoen euro voor het vaststellen van verkoopprijzen, wat in strijd is met de EU-mededingingsregels. Volgens Brussel zorgt dit soort concurrentieverstorend gedrag van bedrijven voor hogere prijzen en minder keuze voor consumenten.
Uit onderzoek van de Commissie is gebleken dat de drie bedrijven de mogelijkheid beperkten van onafhankelijke winkeliers om zowel online als in fysieke winkels hun eigen verkoopprijzen vast te stellen. Naast de verplichting om niet af te wijken van aanbevolen verkoopprijzen, maximale kortingspercentages en specifieke uitverkoopperiodes, werden retailers in bepaalde gevallen ook verboden om kortingen aan te bieden.
De concurrentieverstorende prijspraktijken golden voor bijna het gehele assortiment producten dat door Gucci, Chloé en Loewe is ontworpen en verkocht, waaronder kleding, lederwaren, schoenen en accessoires.
Gucci, eigendom van de Franse luxegroep Kering, kreeg de hoogste boete en moet ongeveer 119,7 miljoen euro betalen. De boete voor Chloé, eigendom van het Zwitserse luxeconcern Richemont, bedraagt 19,7 miljoen euro. Loewe, onderdeel van de Franse luxegroep Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), moet iets meer dan 18 miljoen euro betalen. De boetes werden in alle drie de gevallen verlaagd door de medewerking van de bedrijven aan het onderzoek.
