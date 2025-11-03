Verdachte treinaanval VK 'niet in beeld bij veiligheidsdiensten'

LONDEN (ANP/RTR) - De 32-jarige verdachte van een steekpartij op een Britse trein was niet in beeld bij de veiligheidsdiensten. Dat zei minister van Transport Heidi Alexander, nadat elf mensen gewond waren geraakt bij het incident.

Getuigen vertelden in Britse media hoe paniek uitbrak toen iemand afgelopen weekend om zich heen stak in een trein. Passagiers probeerden een veilige plek te zoeken aan boord.

Over de beweegredenen van de aanvaller bestaat nog onduidelijkheid. "Ik kan je vertellen dat hij niet bekend was bij de antiterreureenheid en ook niet bij de veiligheidsdiensten", zei de minister tegen Times Radio.

Poging tot moord

De autoriteiten hebben al aangegeven dat er geen aanwijzingen zijn dat sprake is van een terreurdaad. Alexander wilde niet zeggen of de opgepakte verdachte wel bekend is bij de geestelijke gezondheidszorg.

De verdachte kon worden opgepakt toen de trein stopte in Huntingdon. De man wordt onder meer verdacht van poging tot moord.