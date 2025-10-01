ECONOMIE
Man met Nederlandse roots opgepakt door immigratiedienst VS

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 11:24
CHICAGO (ANP) - De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een man met een Nederlandse achtergrond opgepakt die al bijna veertig jaar in de Verenigde Staten woont. Dat schrijven Amerikaanse media zoals ABC 17 News en Newsweek. Owen Ramsingh is inmiddels vastgezet door de federale autoriteiten, omdat hij in het verleden is veroordeeld voor drugsbezit.
De 48-jarige Ramsingh is aangehouden op het vliegveld van Chicago, meldde het ministerie van Binnenlandse Veiligheid tegen ABC 17, waar hij zou zijn aangekomen uit Nederland. Volgens de woordvoerder loopt er nu een proces om hem het land uit te zetten. Het is niet duidelijk waar hij naartoe zou worden uitgezet.
Ramsingh kwam in 1986 op jonge leeftijd vanuit Nederland naar de VS en heeft sindsdien een verblijfsvergunning. Hij werd toen hij 17 jaar was veroordeeld voor drugsbezit, aldus ABC 17. Volgens de woordvoerder van het ministerie is zo'n "crimineel verleden" genoeg reden om iemands verblijfsvergunning af te pakken. Ramsingh woont in Columbia, in de staat Missouri.
