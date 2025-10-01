Afgescheurde verkiezingsposters en hakenkruizen: 'Anti-democratisch vandalisme' in Brabant

De verkiezingsposters van GroenLinks-PvdA zijn het doelwit geworden van vandalisme in verschillende Brabantse plaatsen. Op minstens negen plakborden in Vught en Cromvoirt zijn de posters afgescheurd of beklad met verf. Opvallend is dat de posters van alle andere partijen onaangetast zijn gebleven. Jesse Klaver reageert furieus op X.

Voorzitter Antoon van de Ven reageert teleurgesteld. “Ons plakteam gaat het meteen herstellen”, vertelt hij. De voorzitter kreeg maandagavond foto’s doorgestuurd van de vernielingen en schrok van wat hij zag. Niet alleen waren posters afgescheurd, ook is de naam van de partij overgespoten met verf en staat de afkorting ‘PVV’ in vette zwarte letters onder de posters. Op een ander bord is zelfs een hakenkruis gespoten.

Pijnlijk

Van de Ven noemt het pijnlijk dat politieke meningsverschillen op deze manier worden geuit. “Laat iedereen in z’n waarde en laat mensen zelf de keuze maken die ze willen”, zegt hij.

Wie erachter zit, blijft gissen. “Het zullen wel fans van ons zijn die posters sparen”, meldt hij cynisch. “Nee, het zal wel met onze partij te maken hebben. Het is jammer en vervelend dat zoiets gebeurt. Maar ons plakteam gaat meteen op pad om de boel te herstellen en nieuwe posters op te hangen. We hebben geen zin en tijd om ons hier heel druk over te maken.” GroenLinks-PvdA doet geen aangifte en richt zich volledig op de campagne, nu de verkiezingen over vier weken plaatsvinden.

Jesse Klaver

GroenLinks-PvdA-Tweede Kamerlid Jesse Klaver is ziedend en reageert op X: “Afgescheurde posters. Hakenkruizen. “PVV” er in dikke verfletters bij. Anti-democratisch vandalisme dat we in dit klimaat van ophitsing niet mogen wegwuiven als incident. Dit is totaal onacceptabel.”

https://x.com/jesseklaver/status/1973027701369041320