Russische douane neemt verboden biografie Zelensky in

MOSKOU (ANP) - De Russische douane heeft op een luchthaven in Moskou een exemplaar van de biografie van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in beslag genomen, schrijft de onafhankelijke krant The Moscow Times. Volgens de grenswacht is het boek verboden omdat het "informatie bevat die een gevaar kan zijn voor de nationale veiligheid of de politieke en economische belangen van het land en de waardes van de burgers".

Op een video in Russische media is te zien dat douanebeambten door het boek bladeren voordat ze het in beslag nemen. Het gaat om de biografie The Showman, een bestseller van Time-journalist Simon Shuster. Een 38-jarige Rus had de biografie online besteld uit Polen. Hij riskeert nu een boete van 2500 roebels (26,68 euro).

De auteur Shuster heeft zijn lezers opgeroepen om het boek niet mee te nemen naar Rusland of daar te laten bezorgen.