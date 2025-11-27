ECONOMIE
Man opgepakt in verband met aanslag op synagoge in Manchester

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 16:55
anp271125145 1
MANCHESTER (ANP) - De politie in Manchester meldt dat een 31-jarige man is gearresteerd in verband met de aanslag op een synagoge in die stad op 2 oktober. De man werd aangehouden op de luchthaven van Manchester na aankomst met het vliegtuig.
Het totale aantal mensen dat werd gearresteerd in verband met de aanslag staat daarmee op zeven. De man wordt verdacht van het plegen van, voorbereiden van en aanzetten tot terroristische daden.
De aanslag op de synagoge werd gepleegd door Jihad al-Shamie, die aanhanger zou zijn geweest van IS. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt en dat nabestaanden op de hoogte zijn gebracht van de nieuwe arrestatie.
