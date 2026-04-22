Politie grijpt opnieuw in bij azc-protest Loosdrecht

LOOSDRECHT (ANP) - De mobiele eenheid heeft opnieuw moeten ingrijpen bij een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers in Loosdrecht. Er zijn minstens twee personen aangehouden voor openbare geweldpleging, meldt een woordvoerder van de politie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Op dinsdag verzamelden rond 20.00 uur zo'n tweehonderd personen zich voor het voormalige gemeentehuis aan de Rading in Loosdrecht. De betoging was niet vooraf bij de gemeente aangemeld. Na iets meer dan een uur heeft de politie ingegrepen, zag een ANP-verslaggever.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er stenen gegooid naar agenten. Daarop zijn er charges uitgevoerd door de mobiele eenheid waarbij is geslagen met wapenstokken. Later zijn ook politiehonden ingezet om de groep demonstranten uiteen te drijven. Een woordvoerder van de gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht onder valt, laat weten dat de burgemeester later op de avond een noodbevel heeft afgekondigd zodat de politie de demonstratie kon beëindigen.

Even na 22.00 uur liepen er volgens de verslaggever nog kleine groepjes mensen door de wijk. Sommigen werden daarbij achternagezeten door ME'ers.

De gemeente Wijdemeren laat in de nacht van dinsdag op woensdag in een verklaring weten dat het rond 22.45 uur weer rustig was. Het noodbevel gold tot 00.01 uur op woensdag.