Man overleden door ernstig geweldsincident Amsterdam-Oost

AMSTERDAM (ANP) - Een 30-jarige man is in de nacht van zondag op maandag overleden door een ernstig geweldsincident in Amsterdam-Oost. Rond 22.30 uur vonden straatcoaches de zwaargewonde bebloede man op de Pontanusstraat. Hulpdiensten hebben geprobeerd de Amsterdammer te reanimeren, maar hij overleed ter plekke.

Bij de politie zijn meldingen binnengekomen van een mogelijk schietincident op dezelfde plek als waar de man werd gevonden. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk is geschoten en of de man daardoor is omgekomen, aldus een politiewoordvoerder.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie laat weten op zoek te zijn naar een verdachte. Ook zoekt de politie naar getuigen en camerabeelden.