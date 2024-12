Gemiddeld vier ton overwaarde: de meeste ouderen zitten goed in de slappe was

Met de jaren komen de ongemakken, maar woonstress komt weinig voor bij 65-plussers. Terwijl veel jongeren zuchten onder torenhoge huurlasten, woont bijna 60% van de ouderen tegenwoordig in een koopwoning. Ter vergelijking: in 2006 was dat nog maar 40%. Op twee van de vijf ‘ouderenwoningen’ rust zelfs geen hypotheek meer.

Jongeren hebben veel minder te besteden

“De gemiddelde woningwaarde van 65-plussers verschilt wel nauwelijks van andere leeftijdsgroepen”, legt Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep uit in De Telegraaf, nadat hij flink had gespit in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. “De gemiddelde woningwaarde in Nederland ligt tussen de €460.000 en €495.000 voor alle leeftijdsgroepen. Alleen jongere groepen tot 35 jaar wonen in gemiddeld goedkopere woningen. Zij staan vaak aan het begin van hun woon- en werk-carrière en hebben minder te besteden.”

Hoe ouder, hoe minder hypotheeklasten

Hoe ouder je bent, hoe kleiner de kans dat er nog een hypotheek openstaat. Veel ouderen kochten hun woningen ooit voor een schijntje - vergeleken met de huidige prijzen - en hebben al jarenlang afgelost. Voor 85-plussers is de gemiddelde hypotheek nog maar €113.595. Dat staat in schril contrast met de gemiddelde hypotheek van €361.785 die starters afgelopen kwartaal afsloten, volgens cijfers van het Hypotheken Data Netwerk.

Overwaarde

Daar komt bij dat ouderen doorgaans op een flinke berg overwaarde zitten. Bij 65-plussers gaat het gemiddeld om €390.000. “Dat cijfer is gebaseerd op de WOZ-waarde van 2023. De werkelijke overwaarde ligt vaak nog hoger”, voegt Noorlag toe.

Hardnekkig misverstand

Toch leeft er onder ouderen een hardnekkig misverstand: velen denken dat ze geen hypotheek meer kunnen krijgen vanwege hun leeftijd. “Dat klopt niet”, legt Noorlag uit. “Er is namelijk geen maximale leeftijd voor een hypotheek. Geldverstrekkers kijken wel naar je inkomen en de waarde van je woning.” Voor ouderen bestaat dat inkomen vaak uit AOW, pensioen en lijfrente.

Aftrekbaar

Veel ouderen gebruiken een extra hypotheek om hun woning levensloopbestendig te maken, te verduurzamen, een schenking te doen of zelfs een vakantiewoning te kopen. Als de lening voor het huis zelf wordt gebruikt, is de rente aftrekbaar. Maar, waarschuwt Noorlag, “vanaf de AOW-leeftijd betaal je vaak minder belasting. Dat is fijn, maar het betekent dat je de hypotheekrente tegen een lager percentage kunt aftrekken.” Bovendien moeten rente en aflossing wel binnen het maandinkomen passen.

Opeethypotheek: minder maandlasten, meer rente

Voor wie het inkomen te laag is, kan een opeethypotheek een uitweg bieden. De rentelasten worden bij de lening opgeteld, zodat je maandlasten niet stijgen. “Door de hogere rente zijn opeethypotheken minder voordelig geworden. Toch kunnen ze soms een oplossing bieden.” Een andere optie is om de woning te verkopen en een goedkoper huis of een huurwoning te betrekken. “Maar veel mensen willen helemaal niet weg. Ze zijn tevreden met hun huis en de buurt waar ze wonen”, besluit Noorlag.

Bron: De Telegraaf