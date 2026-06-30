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Man vast voor verkrachting meisje (16) in Lisserbroek in 2002

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 10:15
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LISSERBROEK (ANP) - De politie heeft na bijna 24 jaar een man aangehouden in een verkrachtingszaak. Hij wordt ervan verdacht in 2002 een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De verdachte is een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer, meldt de politie.
De man kon met behulp van DNA-verwantschapsonderzoek geïdentificeerd en aangehouden worden. Afgelopen vrijdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij veertien dagen vast blijft zitten. Het onderzoek loopt nog.
De verkrachting was in de late avond van 7 september 2002. Het meisje fietste op de IJweg in Lisserbroek en werd achtervolgd door een man. Hij overmeesterde haar en ze werd door hem verkracht.
Het onderzoek daarna leverde geen verdachte op.
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