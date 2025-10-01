ECONOMIE
Man verdacht van filmen kleedkamers meerdere Zeeuwse voetbalclubs

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 16:10
anp011025171 1
MIDDELBURG (ANP) - Een 38-jarige man uit Vlissingen wordt ervan verdacht jarenlang stiekem filmopnames te hebben gemaakt van minderjarige jongens in meerdere kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs. Het gaat om de periode van 1 januari 2010 tot en met 16 april 2025 en betreft de voetbalclubs JVOZ, VV Kloetinge en SV Walcheren, meldt het Openbaar Ministerie.
Op de beelden zijn jongens tussen de 10 en 14 jaar te zien die zich omkleden en/of douchen. De man wordt ook verdacht van het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen.
