Twee mannen uit Den Haag opgepakt om geweld tegen trans persoon

DEN HAAG (ANP) - Twee verdachten van 20 en 23 jaar uit Den Haag zijn opgepakt voor mishandeling van een trans persoon. De verdachten zitten niet langer vast, maar hebben wel een contactverbod en moeten binnenkort voor de rechter verschijnen.

Begin augustus deed het slachtoffer aangifte van mishandeling. Twee mannen plaatsten in de omgeving van de woning van het slachtoffer leuzen die betrekking hadden op de seksualiteit van het slachtoffer. Op het moment dat de verdachten daarop werden aangesproken, werd het slachtoffer door de mannen mishandeld.

Of de mishandeling ook in Den Haag plaatsvond, of elders, kan een politiewoordvoerder niet direct zeggen.