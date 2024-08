Man veroordeeld tot celstraf voor aanval op Deense premier

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Een 39-jarige Poolse man is veroordeeld voor het slaan van de Deense minister-president Mette Frederiksen. Na een proces van twee dagen is de Pool is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf en een inreisverbod voor Denemarken voor zes jaar.

Hij viel op 7 juni, enkele dagen voor de Europese parlementsverkiezingen, de Deense premier aan. De man sloeg haar met een gesloten vuist tegen haar rechterschouder. De premier liep een kneuzing aan haar schouder en een lichte whiplash op.

Dinsdag zei de Pool dat hij zich niets kon herinneren van de aanval, omdat hij alcohol op had. Volgens hem kwam hij Frederiksen tegen in het centrum van Kopenhagen en herkende hij haar. Verder kon hij zich alleen herinneren dat hij werd aangehouden.

"Hij zei iets onverstaanbaars tegen haar. Toen hij haar passeerde, sloeg hij haar met zijn vuist op haar schouder," zei de lijfwacht van de premier in een eerdere verklaring.