Jury laat buitelende Foppen toe in olympische finale 5000 meter

SAINT-DENIS (ANP) - De jury heeft het protest van Mike Foppen toegewezen en de atleet toegelaten tot de olympische finale van de 5000 meter. Het betekent dat de 27-jarige Nijmegenaar zaterdag alsnog mag lopen in het Stade de France.

Foppen was in de series het slachtoffer van een valpartij van drie andere atleten voor hem in de laatste meters naar de finish. Hij kon de drie niet ontwijken en viel vervolgens zelf ook.

De Atletiekunie diende vrijwel direct na de race een protest in, omdat Foppen buiten zijn schuld om viel en duidelijk werd gehinderd. De jury besloot al snel dat Foppen gelijk had.