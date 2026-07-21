ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man veroordeeld voor stenen gooien na WK-duel Marokko

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 15:14
anp210726111 1
AMSTERDAM (ANP) - Een 18-jarige man is dinsdag veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn bijdrage aan de ongeregeldheden in Amsterdam na de door Marokko verloren WK-kwartfinale op 9 juli. Hij zou in de nacht na de wedstrijd stenen hebben gegooid naar een politiebus aan de Tussen Meer in Osdorp.
Hij stond naar eigen zeggen met een bivakmuts tussen de ongeveer tweehonderd mensen en filmde de rellen, maar ontkende stenen te hebben gegooid. Zijn advocaat stelde dat sprake is van een persoonsverwisseling. Volgens justitie viel de man op omdat agenten zagen dat er geen anderen waren met zijn signalement. De rechter zei geen reden te hebben daaraan te twijfelen.
Het OM eiste een gevangenisstraf van vier weken, waarvan twee weken voorwaardelijk. De rechter legde een gevangenisstraf op van 21 dagen, waarvan 18 voorwaardelijk. De man zat na zijn aanhouding drie dagen vast, waardoor hij niet terug de gevangenis in hoeft.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-508701658

168 miljoen belastinggeld: de hotelketen die profiteerde van de opvangnood

generated-image

De Nederlandse economie in slow motion op weg naar een crisis

shutterstock_2699493089

Hieraan herken je dat je prostaatkanker hebt.

163516942_m

Hoogsensitiviteit bestaat waarschijnlijk niet, blijkt uit nieuw onderzoek

shutterstock_2737937117

Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

Loading