Man veroordeeld voor stenen gooien na WK-duel Marokko

AMSTERDAM (ANP) - Een 18-jarige man is dinsdag veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn bijdrage aan de ongeregeldheden in Amsterdam na de door Marokko verloren WK-kwartfinale op 9 juli. Hij zou in de nacht na de wedstrijd stenen hebben gegooid naar een politiebus aan de Tussen Meer in Osdorp.

Hij stond naar eigen zeggen met een bivakmuts tussen de ongeveer tweehonderd mensen en filmde de rellen, maar ontkende stenen te hebben gegooid. Zijn advocaat stelde dat sprake is van een persoonsverwisseling. Volgens justitie viel de man op omdat agenten zagen dat er geen anderen waren met zijn signalement. De rechter zei geen reden te hebben daaraan te twijfelen.

Het OM eiste een gevangenisstraf van vier weken, waarvan twee weken voorwaardelijk. De rechter legde een gevangenisstraf op van 21 dagen, waarvan 18 voorwaardelijk. De man zat na zijn aanhouding drie dagen vast, waardoor hij niet terug de gevangenis in hoeft.