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Hongaarse aanklagers nemen dataservers partij Orbán in beslag

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 15:17
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BOEDAPEST (ANP/AFP) - Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar Fidesz, de partij van de Hongaarse oud-premier Viktor Orbán. Justitie was volgens Fidesz uit op het hele communicatiesysteem van de partij.
Volgens de aanklagers draait het onderzoek om het verduisteren van geld en heeft het betrekking op het Nationaal Cultuurfonds. Verder is niet bekendgemaakt wie de verdachten zijn.
De regering van Orbáns opvolger Péter Magyar heeft van de strijd tegen corruptie een prioriteit gemaakt. Volgens Magyar is die onder Orbán wijdverbreid in de politiek en allerlei daaraan verwante instituties. Hij heeft beloofd het hele systeem te zuiveren van figuren die die corruptie mogelijk hebben gemaakt.
Fidesz veroordeelt de operatie en stelt dat dit soort praktijken ongekend zijn in het Hongarije van na het communisme.
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