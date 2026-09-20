ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Prognose: CDU zakt onder kiesdrempel in Mecklenburg-Voor-Pommeren

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 22:28
anp200926118 1
Volg ons op Google Nieuws
SCHWERIN (ANP/DPA) - De Duitse christendemocraten zijn in een verkiezingsprognose voor de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5 procent gezakt. Volgens de zender ARD staat de CDU van bondskanselier Friedrich Merz nu op 4,9 procent, terwijl de laatste prognose van de zender ZDF de partij op 5,0 procent zet.
In de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland is het nog nooit voorgekomen dat de CDU bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel van 5 procent niet haalde.
In de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren heeft de partij volgens de prognoses haar slechtste resultaat ooit behaald bij nationale of deelstaatverkiezingen. Het vorige dieptepunt werd bereikt tijdens de deelstaatverkiezingen in Bremen in 1951, toen de partij op 9 procent bleef steken.
De CDU heeft zes van de tien Duitse bondskanseliers na de Tweede Wereldoorlog geleverd.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2701801041

Gas wordt peperduur: met deze simpele ingrepen houd je de energierekening deze winter nog betaalbaar

werkgevers snel maatregelen voor versterken elektriciteitsnet1631881456

Straks betaal je meer als je 's avonds stroom verbruikt: dit is het plan van de netbeheerders

shutterstock_2755046677

Met deze slimme truc droogt je was veel sneller: zo werkt de handdoekmethode

nederlandse benzineprijs loopt verder op1633266019

Italië schrapt een jaar wegenbelasting, Duitsland haalt 17 cent van de liter – en het kabinet Jetten?

anp200926026 1

Trump breekt weekend af en keert terug naar Witte Huis

vakantiehuisje-bos-header

Elke maand 500 euro sparen voor een vakantiehuisje: dit is het jaar waarin je de sleutel krijgt

Loading