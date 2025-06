Manneken Pis in smurfenpak voor wereldpremière Smurfen-film

BRUSSEL (ANP) - Het wereldberoemde standbeeld Manneken Pis in Brussel heeft zaterdag een nieuwe look gekregen. Het beeldje kreeg een nieuwe outfit ter ere van de wereldpremière van de nieuwe Smurfen-film in de Belgische hoofdstad.

De transformatie werd op zaterdagochtend onthuld. Op foto's van Belgische media is te zien dat het beeld is gehuld in de outfit van Smurf Zonder Naam, een van de personages in de film.

In Brussel wordt ook uitgekeken naar de komst van wereldster Rihanna. De zangeres sprak in de Engelse versie van de film de stem van Smurfin in. Zij zal later zaterdag haar opwachting maken op de blauwe loper die voor de wereldpremière is uitgerold. Ook James Corden, Dan Levy en Chris Miller zijn van de partij.

De nieuwe Smurfen-film komt half juli uit in de Nederlandse bioscopen. In de Nederlandse versie spreken onder anderen Roxy Dekker, Jeroen Woe en Arie Boomsma stemmen in.