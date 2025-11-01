Serviërs herdenken slachtoffers jaar na stationsramp Novi Sad

NOVI SAD (ANP/AFP) - Tienduizenden Serviërs hebben zaterdag de slachtoffers van de dodelijke stationsramp in Novi Sad herdacht, precies een jaar geleden. Vanaf 11.52 uur, het tijdstip waarop vorig jaar een deel van het stationsdak instortte, stond de mensenmassa zestien minuten stil, een minuut voor elk dodelijk slachtoffer. De herdenking wordt gevolgd door toespraken en een mars.

Al een jaar lang zijn er grote antiregeringsprotesten. Veel Serviërs wijten de ramp aan diepgewortelde corruptie in het land. In januari leidde dat tot het vertrek van premier Milos Vucevic. In september werden dertien mensen aangeklaagd voor de ramp, onder wie de voormalige minister van Infrastructuur Goran Vesic.

President Aleksandar Vucic noemde de demonstranten regelmatig vanuit het buitenland gefinancierde coupplegers. Vrijdag zei hij in een tv-toespraak spijt te hebben van sommige uitspraken en bood hij zijn excuses aan. De regering heeft zaterdag uitgeroepen tot dag van nationale rouw.