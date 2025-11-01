ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Serviërs herdenken slachtoffers jaar na stationsramp Novi Sad

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 13:26
anp011125087 1
NOVI SAD (ANP/AFP) - Tienduizenden Serviërs hebben zaterdag de slachtoffers van de dodelijke stationsramp in Novi Sad herdacht, precies een jaar geleden. Vanaf 11.52 uur, het tijdstip waarop vorig jaar een deel van het stationsdak instortte, stond de mensenmassa zestien minuten stil, een minuut voor elk dodelijk slachtoffer. De herdenking wordt gevolgd door toespraken en een mars.
Al een jaar lang zijn er grote antiregeringsprotesten. Veel Serviërs wijten de ramp aan diepgewortelde corruptie in het land. In januari leidde dat tot het vertrek van premier Milos Vucevic. In september werden dertien mensen aangeklaagd voor de ramp, onder wie de voormalige minister van Infrastructuur Goran Vesic.
President Aleksandar Vucic noemde de demonstranten regelmatig vanuit het buitenland gefinancierde coupplegers. Vrijdag zei hij in een tv-toespraak spijt te hebben van sommige uitspraken en bood hij zijn excuses aan. De regering heeft zaterdag uitgeroepen tot dag van nationale rouw.
loading

POPULAIR NIEUWS

Nathalie-profiel

Wie is Nathalie T., moeder van vermeend slachtoffer in zaak-Borsato

1a0548c0-bdf2-11e9-8b27-93f9e6720f25

Rijke en bekende Amerikanen betrokken bij miljarden transacties onmiddellijk na de dood van Epstein

ANP-429162412

Waar liggen 's werelds grootste goudmijnen?

oekraine terreinwinst bij zwaarbevochten frontstad bachmoet1683731324

The Economist: Waarom het heel dom is om nu geen geld te besteden aan Oekraine

232061746_m

Veel mensen denken dat ze niet tegen gluten kunnen, maar meestal ligt het aan iets anders

gandr-collage (24)

De 100 grooste bedrijven van Europa. En stelt Nederland nog wat voor?

Loading