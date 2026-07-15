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Marcouch vindt dat festival gratis drinkwater had moeten regelen

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 21:19
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ARNHEM (ANP) - De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch vindt het betreurenswaardig dat tijdens het evenement Legends of Rock van afgelopen weekend er geen gratis drinkwater beschikbaar was. Tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek mochten mensen niet zelf water meenemen en waren er geen watertappunten. Voor een flesje water moest een bezoeker 5,75 euro neerleggen.
Marcouch laat aan de gemeenteraad weten dat op zaterdag en zondag zes mensen onwel zijn geworden. Volgens de burgemeester zijn vooraf afspraken gemaakt met de organisatie. Zo stond in het veiligheidsplan onder meer dat er voldoende drinkwater beschikbaar zou zijn en "dat bezoekers gestimuleerd zouden worden voldoende te drinken".
Marcouch zegt dat vooraf niet bekend was hoe de organisatie het drinkwater had geregeld. En dat ze niet akkoord waren gegaan als ze dit wel hadden geweten. De burgemeester vindt dat de organisatie haar verantwoordelijkheid had moeten nemen: "Hetzij door watertappunten aan te bieden, hetzij door eigen meegebracht water toe te staan."
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