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Iran: geen reden tot naleving akkoord als VS dat ook niet doen

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 21:11
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TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse parlementsvoorzitter en toponderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf zegt dat er geen reden is voor Iran om zich nog aan het memorandum van overeenstemming te houden als de VS dat ook niet doen. In berichten die hij plaatste op sociale media zei hij dat de Iraanse strijdkrachten alle vrijheid hebben om "de agressie van de vijand" te confronteren.
Een week eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump dat het voorlopige akkoord dat de twee landen sloten wat hem betreft voorbij is. Sindsdien voeren de VS weer aanvallen uit op Iran en bestookt Iran Amerikaanse doelen in de regio.
Volgens Ghalibaf kan oorlog prima samengaan met onderhandelingen en is het zelfs een "strategische fout" om een van die twee benaderingen te kiezen.
Iran zei zaterdag de Straat van Hormuz opnieuw te hebben gesloten. Volgens Ghalibaf moet Iran invloed houden op de belangrijke zeestraat. De VS zeiden dat de Iraanse kust ook opnieuw is geblokkeerd.
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