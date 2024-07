Marengo-advocaten willen oordeel Hoge Raad over kroongetuige

SCHIPHOL (ANP) - De advocaten in het Marengo-proces willen dat de Hoge Raad een algemeen oordeel geeft over het gebruik van verklaringen van kroongetuigen. De verdenkingen in het liquidatieproces Marengo steunen zwaar op belastende verklaringen die kroongetuige Nabil B. heeft afgelegd, maar de voorwaarden waaronder de verklaringen zijn afgelegd, zijn grotendeels geheim. De advocaten willen dat het gerechtshof de Hoge Raad bevraagt over de inzet van - en mogelijk financiële vergoeding voor - kroongetuigen in een strafzaak.

De advocaten van Saïd R., de vermeende handlanger van hoofdverdachte Ridouan Taghi, deden dit verzoek aan het hof tijdens een voorbereidende zitting in het hoger beroep van Marengo. "We zien nu iedere keer dezelfde discussie terugkomen", aldus advocaat Robert van 't Land. "Wat mogen we wel en niet weten over de afspraken en de beschermingsovereenkomst? Het is goed als daar duidelijkheid over komt." Advocaten van meerdere verdachten lieten donderdag weten dat zij zich aansluiten bij het verzoek.

R.'s advocaten hadden bij de rechtbank ook al gevraagd om deze zogeheten prejudiciële vragen, maar dat werd toen afgewezen. De rechtbank zag er toen geen toegevoegde waarde in omdat het "zaakoverstijgend belang" beperkt zou zijn. "Er zijn immers maar heel weinig strafzaken waarin sprake is van een kroongetuige", aldus de rechtbank destijds.

Voorbereidende fase

Nu het Openbaar Ministerie recent heeft laten weten over een nieuwe kroongetuige te beschikken die over meerdere strafzaken heeft verklaard, zou er mogelijk een extra reden zijn voor een algemeen oordeel van de Hoge Raad. Deze kroongetuige heeft overigens voor zover bekend niet verklaard over zaken die aan Marengo zijn gerelateerd.

Waarschijnlijk beslist het hof volgende week over de verzoeken.

Het hoger beroep in Marengo bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. Het is nog onduidelijk wanneer het hof Amsterdam de zaak inhoudelijk gaat behandelen. De rechtbank veroordeelde Taghi, R. en nog een medeverdachte tot een levenslange gevangenisstraf.