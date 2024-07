Kater en trots overheersen bij Oranjefans in Dortmund

DORTMUND (ANP) - "Ontzettend verdrietig, maar we zijn ook trots", zo klinkt het bij de plukjes Oranjefans die in de binnenstad van Dortmund donderdagochtend aan het bijkomen zijn van de verloren halve finale van het Nederlands elftal tegen Engeland.

Dortmund kleurde woensdag Oranje met vele tienduizenden Nederlandse fans. De meesten van hen zijn woensdagavond laat of donderdagochtend terug naar huis gegaan, maar in het centrum van de Duitse stad zitten hier en daar nog groepjes Nederlanders te ontbijten of wat te drinken op de terrassen.

"Het is heel jammer", zegt een vriendengroep uit Ede die net het ontbijt heeft afgerekend op een terras. "We moeten ons leven nu weer oppikken", grapt de 34-jarige Tony. De vrienden keken de wedstrijd in het stadion. Heel laat hebben ze het na de wedstrijd niet meer gemaakt. "We hebben dus wel een kater, maar niet van de drank, vooral van de wedstrijd."

'Feller'

Ook een groep vrienden uit Den Haag zit bij te komen. Een paar van hen drinken alweer een biertje. "We zijn troost aan het indrinken", zegt een van de jongens. Ze hebben de wedstrijd gevolgd in de fanzone in het Westfalenpark, net als duizenden andere Nederlanders. "Je kon daar heel moeilijk aan bier komen", doen ze hun beklag. Ook over de scheidsrechter zijn ze ontevreden. "Het was sowieso geen penalty voor Kane. Een van de Engelse spelers maakte van tevoren nog een handsbal."

De Engelse fans zijn vooral aan het nagenieten in Dortmund. Vrienden Steve (51) en Michael (48) uit Londen bestellen net een biertje op het terras. "Hoe we ons voelen? Nou, brak", zegt Steve lachend. Het Engelse team speelde volgens de vrienden veel beter dan verwacht. "Ze verdienden het te winnen. Ik was ook verrast dat Nederland niet feller voor de dag kwam." Of ze ook naar de finale in Berlijn gaan zondag, weten de twee Engelsen nog niet.