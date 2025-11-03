Wie is aansprakelijk voor de schade bij een kettingbotsing?

Het is herfst, het weer wordt slechter en we rijden met z'n allen in het donker naar huis. De kans op ongelukken wordt dus groter. AD-lezer Eric Sikkink is dit ook opgevallen en vraagt zich af: wie moet de rekening eigenlijk betalen van de schade die ontstaat bij een kettingbotsing? Autokenner Niek Schenk geeft antwoord.

“Als een auto achterop een stilstaand voertuig rijdt, is meestal wel duidelijk wie de schuldige is. Maar wat nou als door die klap meerdere voertuigen tegen elkaar botsen? Alleen de eerste veroorzaker, of ook degene die door die klap weer tegen iemand anders aankomt?”, vraagt Sikkink.

Aantoonbare fout

“Volgens de wet is in eerste instantie de bestuurder die een aantoonbare fout maakt aansprakelijk voor de gevolgen. Voorbeelden zijn het plotseling van rijstrook veranderen zonder richting aan te geven, de maximumsnelheid overtreden, onvoldoende afstand houden, plotseling remmen zonder aanleiding of ander gevaarlijk rijgedrag”, antwoordt Schenk in het AD.

“Afhankelijk van hoe de kettingbotsing is ontstaan, is het meestal niet zo moeilijk om de eerste veroorzaker aan te wijzen. Dat is bijvoorbeeld iemand die plotseling zonder enige aanleiding op de rem gaat staan, waardoor het achteropkomend verkeer op elkaar botst. Of het is juist iemand die met te hoge snelheid op een stilstaande file inrijdt, waardoor de auto’s die in de file staan ook op elkaar botsen.

Hierbij kan het gebeuren dat één bestuurder verantwoordelijk wordt gesteld voor alle schade, dus ook aan de auto’s waarmee zijn eigen auto niet direct in botsing is geweest.

Maar helaas is het in de praktijk niet altijd duidelijk hoe het ongeval precies is gebeurd en dus ook niet wie er precies aansprakelijk is. In dat geval kan ervoor gekozen worden om meerdere bestuurders aansprakelijk te stellen voor de schade.

OVS

Om langslepende procedures te voorkomen hebben veel verzekeraars de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) ondertekend. Daar wordt bij kettingbotsingen vaak voor gekozen. De kettingbotsing wordt dan teruggebracht tot een keten van enkelvoudige botsingen. Bij elke enkelvoudige botsing betaalt de verzekeraar van de achteroprijdende bestuurder de schade van de bestuurder die daarvoor reed of stilstond.

Voor eventuele passagiers (dus niet de bestuurders) in de betrokken auto’s geldt nog een andere regeling. Dat is de Bedrijfsregeling Schuldloze Derde. Deze regeling moet voorkomen dat schades onbehandeld blijven doordat verzekeringsmaatschappijen het niet eens zijn over de aansprakelijkheid. De schade wordt in tussentijd dan wel al afgehandeld. Een van de voorwaarden is dat de auto waarin het slachtoffer zat, verzekerd moet zijn bij een verzekeringsmaatschappij die is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.”