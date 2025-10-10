Milieudefensie na doorrekeningen: effectief beleid is mogelijk

AMSTERDAM (ANP) - Partijen die een stembusakkoord van Milieudefensie hebben ondertekend, bewijzen dat "een eerlijk en effectief klimaatbeleid wél mogelijk is". Dat meldt Milieudefensie nadat het CPB de doorrekeningen van verschillende partijprogramma's heeft gepubliceerd.

De lijsttrekkers van GroenLinks-PvdA, D66, SP, ChristenUnie en Volt ondertekenden vorige maand het akkoord, waarmee ze hun steun uitspreken voor een reeks standpunten over duurzaamheid. Van deze vijf liet alleen de SP het partijprogramma niet doorrekenen. De doorrekeningen laten volgens Donald Pols, directeur van Milieudefensie, zien dat de ondertekenaars "ruimschoots voldoen aan de klimaat- en stikstofdoelstellingen".

"Wij roepen het CDA op om hun voorbeeld te volgen en het stembusakkoord alsnog te ondertekenen om de toekomst van ons klimaat en natuur veilig te stellen", aldus Pols.