ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Milieudefensie na doorrekeningen: effectief beleid is mogelijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:47
anp101025146 1
AMSTERDAM (ANP) - Partijen die een stembusakkoord van Milieudefensie hebben ondertekend, bewijzen dat "een eerlijk en effectief klimaatbeleid wél mogelijk is". Dat meldt Milieudefensie nadat het CPB de doorrekeningen van verschillende partijprogramma's heeft gepubliceerd.
De lijsttrekkers van GroenLinks-PvdA, D66, SP, ChristenUnie en Volt ondertekenden vorige maand het akkoord, waarmee ze hun steun uitspreken voor een reeks standpunten over duurzaamheid. Van deze vijf liet alleen de SP het partijprogramma niet doorrekenen. De doorrekeningen laten volgens Donald Pols, directeur van Milieudefensie, zien dat de ondertekenaars "ruimschoots voldoen aan de klimaat- en stikstofdoelstellingen".
"Wij roepen het CDA op om hun voorbeeld te volgen en het stembusakkoord alsnog te ondertekenen om de toekomst van ons klimaat en natuur veilig te stellen", aldus Pols.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

234367143_m

Deze natuurlijke zoetstof zou een onverwachte bondgenoot kunnen zijn tegen haaruitval

shutterstock_1473911453

Waarschuwingssignalen: Wanneer je volwassen kind afstandelijk wordt

Loading