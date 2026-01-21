Bestuurster van bij Julianasluis te water geraakte auto overleden

GOUDA (ANP) - De bestuurster van de auto die woensdagochtend te water raakte bij de Julianasluis in Gouda is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie woensdag aan het eind van de middag. Het slachtoffer is een 58-jarige vrouw uit de Zuid-Hollandse plaats.

Rond 09.15 uur kwam de auto door nog onbekende reden in het water terecht. De bestuurster werd uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht, waar zij later overleed.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De Julianasluis is daarom voorlopig dicht, meldden de provincie en de veiligheidsregio eerder.

Mensen die het ongeluk zagen gebeuren kunnen terecht bij Slachtofferhulp.