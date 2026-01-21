ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bestuurster van bij Julianasluis te water geraakte auto overleden

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 17:58
anp210126187 1
GOUDA (ANP) - De bestuurster van de auto die woensdagochtend te water raakte bij de Julianasluis in Gouda is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie woensdag aan het eind van de middag. Het slachtoffer is een 58-jarige vrouw uit de Zuid-Hollandse plaats.
Rond 09.15 uur kwam de auto door nog onbekende reden in het water terecht. De bestuurster werd uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht, waar zij later overleed.
De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De Julianasluis is daarom voorlopig dicht, meldden de provincie en de veiligheidsregio eerder.
Mensen die het ongeluk zagen gebeuren kunnen terecht bij Slachtofferhulp.
loading

POPULAIR NIEUWS

FSF113_1

Deze twee alledaagse etenswaren vergroten je kans op kanker, waarschuwen oncologen

195647-4

Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

ai2html-graphic-desktop.dc90fdf7

Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

IMG_3883-rotated

Hotels verwijderen badkamerdeuren en gasten vinden dat niet fijn

anp 473400277

Tips van een ex-dief: Wat moet je doen als iemand bij je inbreekt?

ANP-548144632

Krachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlog

Loading