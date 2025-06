Marine zet nieuw surveillanceschip in om NAVO-top te beschermen

DEN HELDER (ANP) - De Koninklijke Marine zet een nieuw ontvangen civiel patrouilleschip in om de Noordzee tijdens de NAVO-top in Den Haag van volgende week te beschermen. Het schip is woensdagochtend in Den Helder officieel overhandigd aan de marine en zal ook na de top worden gebruikt om belangrijke onderzeese infrastructuur in het Nederlandse deel van de Noordzee te beschermen, zoals internetkabels en gaspijpleidingen. Ook monitort het schip andere schepen op de Noordzee.

Het gaat om de DSS Galatea die is gebouwd door Damen Shipyards en wordt bemand door personeel van bodemonderzoeker Fugro. Defensie huurt het schip van dat samenwerkingsverband voor twee jaar, met een optie tot verlenging met nog eens twee jaar. Door die overeenkomst worden gewone marineschepen vrijgemaakt voor andere taken.

De DSS Galatea is 50 meter lang en kan worden uitgerust met onder meer vliegende en onderwaterdrones. Het vaartuig mag detecteren, escorteren en monitoren, maar geen geweld uitoefenen omdat het niet tot de formele marinevloot behoort. Het schip mag wel een beroep doen op marineschepen en eenheden van Defensie. Indien nodig kan Defensie militair personeel aan boord plaatsen.

Afschrikkende werking

Volgens Defensie is de inzet van het schip voor aanvullende patrouillecapaciteit op de Noordzee belangrijk omdat de dreiging vanuit Rusland is toegenomen. Zo waarschuwt de MIVD al langere tijd dat Rusland in het geheim bezig is om vitale infrastructuur in kaart te brengen. De aanwezigheid van het schip moet ook een afschrikkende werking hebben, aldus Defensie.

De exacte inzetlocatie van het schip voor de NAVO-top wordt niet bekendgemaakt. De marine wil in 2027 de vloot uitbreiden met twee nieuwe ondersteuningsvaartuigen die dan de patrouilletaak van de DSS Galatea zullen overnemen.