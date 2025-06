Iraanse VN-ambassadeur waarschuwt dat Iran krachtig zal reageren

GENÈVE (ANP/RTR) - Iran zal op de Israëlische aanvallen "krachtig en zonder beperkingen" reageren. Dit zei de Iraanse ambassadeur bij de VN in Genève, Ali Bahreini. Hij voegde toe dat Iran zich aan internationaal recht houdt en 'proportioneel' zal reageren op de aanvallen. Die vormen volgens Bahreini een daad van agressie waar geen aanleiding voor is. Daarbij is ook de burgerbevolking in Iran slachtoffer geworden.

Hij bekritiseerde de VS en Europa over de houding jegens Israël. De VS bieden Israël volgens de VN-ambassadeur straffeloosheid en Europese landen proberen de Israëlische agressie met niet onderbouwde beweringen te rechtvaardigen. Israël beschuldigt Iran er al decennia van dat het een kernwapen wil ontwikkelen. Iran stelt nucleair onderzoek te doen voor vreedzame kernenergie.

Bahreini zei dat Iran ook op acties van de VS zal reageren, indien dat land volgens Teheran direct betrokken wordt bij aanvallen op Iran. Bahreini zei dat Iran de VS een boodschap heeft gestuurd.