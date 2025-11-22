Schaatser Stolz blijft De Boo voor en wint 1000 meter in Calgary

CALGARY (ANP) - Jenning de Boo heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary de zege op de 1000 meter moeten laten aan zijn concurrent Jordan Stolz. De Amerikaan was in een rechtstreeks duel op de streep met 1.06,00 net sneller dan De Boo, die tweede werd in 1.06,11. Wereldkampioen Joep Wennemars werd derde met een persoonlijk record van 1.06,44.

De 21-jarige Groninger was na de opening en na 600 meter ruim sneller dan Stolz. Na de laatste binnenbocht lag De Boo ook nog iets voor, maar de Amerikaan had iets meer snelheid en was als eerste bij de streep.

Tim Prins zette met 1.07,18 de zevende tijd neer.

Kjeld Nuis had eerder op de dag de zege gegrepen in de B-groep met 1.07,13. De 36-jarige schaatser moest daarin starten na zijn diskwalificatie van een week eerder in Salt Lake City.