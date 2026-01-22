ECONOMIE
Kwart miljoen ingezameld voor herstel Vondelkerk Amsterdam

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 13:50
anp220126119 1
AMSTERDAM (ANP) - Bij Stadsherstel in Amsterdam is 250.000 euro opgehaald voor het herstel van de Vondelkerk. Het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers ging in de nieuwjaarsnacht in vlammen op. De oorzaak is nog niet vastgesteld.
Na de brand begon Stadsherstel, de eigenaar van de kerk, een inzameling. Ook anderen hebben via crowdfunding geld opgehaald, bij elkaar een kleine 43.000 euro. Stadsherstel kan ook een dividend van 421.000 euro in eigen zak houden en voor het opknapwerk gebruiken, nu de gemeente Amsterdam als aandeelhouder in de monumentenclub bereid is daar dit jaar van af te zien.
