Marokko wil minderjarigen terugnemen en wijt problemen aan Spanje

CEUTA/RABAT (ANP) - Marokko wil de alleenreizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen, maar volgens Rabat verhindert Spanje dat. Dit melden de Spaanse media RTVE en EFE. Marokko stelt dat Spanje "de terugkeer belemmert met juridische en administratieve obstakels".

Marokkaanse diplomatieke bronnen herinneren eraan dat Spanje en Marokko vijf jaar geleden al afspraken hebben gemaakt over dit soort situaties. In 2021 bestormden duizenden Marokkanen de Spaanse exclaves in Noord-Afrika tijdens een diplomatieke ruzie tussen de twee landen.

Koning Mohammed VI heeft volgens de bronnen persoonlijk opgedragen "de niet-begeleide minderjarigen naar hun land van herkomst, Marokko" terug te brengen.

De identificatie van de kinderen is volgens de bronnen irrelevant voor hun terugkeer. Bovendien zouden ngo's proberen de minderjarigen in opvangcentra te krijgen in plaats van ze terug te sturen. Sommige media zouden onterecht hebben gemeld dat Marokko niet meewerkt.