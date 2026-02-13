ECONOMIE
Martini Ziekenhuis Groningen stelt operaties uit om griepgolf

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 15:28
anp130226174 1
GRONINGEN (ANP) - Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft besloten ongeveer twintig operaties af te zeggen die vrijdag en komende maandag gepland waren. Als gevolg van ziekte door griep is er minder personeel beschikbaar in het ziekenhuis.
"Tegelijk hebben we meer patiënten naar aanleiding van de weercode rood van vorige week. En ook zien we dat patiënten minder snel ontslagen kunnen worden, omdat er weinig plek bij verpleegtehuizen is en dat ook de thuiszorg het heel erg druk heeft", aldus een verklaring van het ziekenhuis
Woensdag meldde het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht al enkele operaties te hebben uitgesteld wegens de griepgolf. Daar is het als gevolg van de griep drukker dan normaal.
Woensdag werd bekend dat er momenteel sprake is van een griepepidemie.
