De voedingsmiddelen die net zo verslavend zijn als nicotine en alcohol

We weten al jaren dat roken en drinken verslavend zijn. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat sommige alledaagse voedingsmiddelen zó ontworpen zijn, dat ze in ons brein een vergelijkbare verslavingsreactie oproepen als nicotine en alcohol. Het gaat dan niet om een appel of een boterham met kaas, maar om een specifieke categorie: ultra-bewerkte voeding.

snoep, ijs, koek, chips, fastfood, pizza, zoete ontbijtgranen en bepaalde kant-en-klare snacks. Die mix van vet, suiker en vaak ook zout zorgt voor een explosieve beloning in het brein. Dat levert een korte, krachtige "kick" op, die mensen keer op keer willen herhalen – precies het mechanisme dat we kennen van tabak en alcohol. Onderzoekers wijzen vooral naar producten waarin veel vet wordt gecombineerd met snel opneembare koolhydraten, zoals suiker en geraffineerde zetmelen. Denk aan

Volgens de onderzoekers voldoen deze voedingsmiddelen bij een aanzienlijke groep consumenten aan klassieke criteria voor verslaving . Mensen ervaren een sterke drang om te eten, verliezen de controle over de hoeveelheid, blijven doorgaan ondanks overgewicht of gezondheidsklachten en krijgen ontwenningsachtige symptomen als ze proberen te minderen. Niet iedereen raakt verslaafd, net zoals niet iedere drinker alcoholist wordt, maar het risico ligt aantoonbaar hoger dan we lang hebben aangenomen.

Belangrijk is het contrast met onbewerkte producten. In de natuur komen combinaties van extreem veel suiker én vet vrijwel niet voor. Dat is een creatie van voedingsfabrikanten, die smaak, textuur en mondgevoel zorgvuldig optimaliseren om ons steeds weer naar die zak chips of dat ijsbakje te laten grijpen. Dit werpt ook een ander licht op het debat over obesitas en “eigen verantwoordelijkheid”. Hoe vrij is die keuze nog, als het product zelf is ontworpen om grenzen te laten vervagen?

Steeds meer wetenschappers pleiten daarom voor strengere regulering van ultra-bewerkte voeding, vergelijkbaar met tabak: beperkingen op marketing, duidelijke waarschuwingen en eerlijker informatie. Want als eten zich gedraagt als een verslavend middel, is het misschien tijd om het ook zo te behandelen.