Maxwell weigert te antwoorden op vragen van Amerikaans parlement

Ghislaine Maxwell, die jarenlang de vertrouwelinge was van de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein, heeft maandag geweigerd te antwoorden op de vragen van een commissie in het Amerikaanse Congres. Dat melden Amerikaanse media waaronder NBC News.

Maxwell zit een celstraf van twintig jaar uit voor seksuele uitbuiting van minderjarigen. Ze verscheen via een videoverbinding voor een besloten hoorzitting voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden die zich over het Epstein-dossier buigt.

Haar zwijgen was geen verrassing: Maxwells advocaten hadden al laten weten dat ze een beroep zou doen op het Vijfde Amendement van de Amerikaanse grondwet, tenzij ze gratie zou verkrijgen van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens die grondwettelijke bepaling heeft elke persoon het recht te weigeren vragen te beantwoorden om te voorkomen dat men zichzelf incrimineert.