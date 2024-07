Mbappé vindt stemmen in de tweede ronde verkiezingen 'urgent'

HAMBURG (ANP/AFP) - De Franse voetballer Kylian Mbappé stelt dat het "echt urgent" is in de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen om te gaan stemmen. Hij omschrijft de uitslag van de eerste ronde van afgelopen zondag, waarbij Rassemblement National (RN) de populairste partij bleek, als "catastrofaal".

"Ik denk dat we nu meer dan ooit de deur uit moeten om te stemmen. We kunnen ons land niet in handen van deze mensen laten", zei Mbappé op een persconferentie in Hamburg, in aanloop naar de kwartfinale tussen Frankrijk en Portugal vrijdag op het EK-voetbal. "Het is echt urgent. We hebben de resultaten gezien. Ze zijn catastrofaal."

De uiterst rechtse partij van Marine Le Pen kreeg de meeste stemmen en dit lijkt bij de stembusgang van komende zondag opnieuw te gebeuren. Hoeveel zetels de partij krijgt, is afhankelijk van het aantal overwinningen in de kiesdistricten.

Het is niet de eerste keer dat Mbappé zich uitspreekt over de Franse politiek. De aanvoerder van het Franse team sprak zich voor de eerste ronde uit tegen extremisme en riep jongeren op naar de stemlokalen te gaan, zonder RN bij naam te noemen. Ook andere Franse voetballers hebben zich op het EK uitgesproken tegen uiterst rechts.