Schoof: kortsluiting in mijn hoofd na uitlatingen over abortus

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof wil zich desnoods persoonlijk inzetten voor het behoud van zelfbeschikking, zei hij in het debat over zijn nieuwe kabinet. De nieuwe minister-president moet ook weinig weten van uitlatingen over het "vermoorden" van "ongeboren kinderen", zo werd duidelijk. "Zo praten over beschikkingsrecht, ik krijg er een beetje kortsluiting van in mijn hoofd", reageerde Schoof met zwaaiende armen op vragen van FVD-voorman Thierry Baudet.

In het debat kwamen vragen voorbij over het kabinetsbeleid over abortus en andere medisch-ethische onderwerpen. "Uitgangspunt is dat de vrouw in vrijheid een geïnformeerde keuze moet kunnen maken, en geen verantwoording voor haar keuzes hoeft af te leggen", zei Schoof daarover.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemde het belangrijk dat de premier zich hierover uitspreekt. Zij vroeg hem "hoe we er met elkaar voor gaan zorgen dat we in dit land verworvenheden nooit gaan terugdraaien". De voorzitter van de tweede coalitiefractie wil dat het kabinet verzekert dat "mensen zelf mogen bepalen wat zij met hun lichaam doen" en hun leven op hun eigen manier kunnen inrichten.

'Belangrijke waarde'

Baudet verzette zich daar tegen. "Zelfbeschikking wordt niet gegund aan het ongeboren leven", stelt hij. Volgens hem is er zelfs geen sprake van zelfbeschikking voor de 'vader' "door uitsluitend te kijken naar de moeder, de drager van de vrucht". Volgens hem is het "niet zomaar vooruitgang als er 30.000 ongeboren kinderen worden vermoord in dit land".