9 dingen die een relatietherapeut leerde over een goed huwelijk

Liefde, relaties, geluk
door Ans Vink
dinsdag, 30 september 2025 om 7:21
Relatietherapeute Sherry Amatenstein heeft de afgelopen jaren al vele koppels met relatieproblemen in haar praktijk gehad. Ze leerde deze negen 'universele waarheden' over een gelukkig huwelijk.
  1. Verwacht niet dat een partner je eenzaamheid oplost Zelfinzicht en leren omgaan met eigen gevoelens is essentieel. Een partner kan je niet altijd gelukkig maken als je je innerlijk leeg voelt.
  2. Verander niet te veel om een partner te plezieren Te veel veranderen uit angst de ander te verliezen maakt ongelukkig. Zelfrespect is belangrijk; relaties werken als beide zichzelf mogen zijn.
  3. Mensen onderschatten vaak hun eigen waarde Zonder zelfwaardering ontstaat afhankelijkheid van goedkeuring door de ander. Een gezonde relatie vraagt om eigenwaarde.
  4. Veel ruzies zijn te voorkomen door zelfbeheersing Impulsieve, pijnlijke opmerkingen kunnen blijvende schade veroorzaken. Een korte pauze en nadenken voor je reageert, voorkomt escalatie.
  5. Gelukkige stellen blijven zich ontwikkelen — samen en apart Een relatie groeit als beiden zichzelf blijven uitdagen en ontwikkelen, maar ook als koppel nieuwe dingen proberen en elkaars groei ondersteunen.
  6. Het is belangrijk dat partners dezelfde verwachtingen hebben over het huwelijk Bespreek grote onderwerpen als monogamie, kinderen, religie, sociale contacten, etc. Regelmatige afstemming voorkomt teleurstelling.
  7. Iedereen verlangt ernaar ‘begrepen’ te worden Gehoord en erkend willen worden is fundamenteel voor verbondenheid. Oefen actief luisteren en samenvatten wat de ander zegt.
  8. Sterke relaties vragen soms om zelfopoffering Geven zonder direct iets terug te verwachten verdiept de band. Kleine, liefdevolle gebaren houden de relatie levendig.
  9. Sta niet altijd op je gelijk — compromis is essentieel Een relatie is geen strijd om te winnen. Loslaten van het eigen gelijk en empathie tonen werkt veel beter voor duurzaam geluk.
Bron(nen): Vox

