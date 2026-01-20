ME aanwezig bij protest bij Tweede Kamer tegen geweld in Syrië

DEN HAAG (ANP) - De mobiele eenheid is in de nacht van maandag op dinsdag aanwezig bij een demonstratie bij de Tweede Kamer tegen het recente geweld in Syrië. Volgens een woordvoerder van de politie is de ME aanwezig "vanwege de grootte van de groep". Vooralsnog verloopt het protest gemoedelijk en is er geen reden om in te grijpen, zegt hij. Voor zover hij weet, zijn er ook geen aanhoudingen verricht.

Volgens de regionale 112-website Regio15 demonstreren ongeveer duizend Koerden tegen de situatie in Syrië. Het Syrische leger rukte de afgelopen dagen op naar door Koerden bezette gebieden in het noordoosten van het land.

De demonstranten zeiden tegen Regio15 pas te vertrekken als ze met de burgemeester of Kamervoorzitter hebben gesproken. Desondanks zijn veel demonstranten in de loop van de nacht vertrokken, meldt het lokale medium District8.