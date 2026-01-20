ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ME aanwezig bij protest bij Tweede Kamer tegen geweld in Syrië

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 5:21
anp200126054 1
DEN HAAG (ANP) - De mobiele eenheid is in de nacht van maandag op dinsdag aanwezig bij een demonstratie bij de Tweede Kamer tegen het recente geweld in Syrië. Volgens een woordvoerder van de politie is de ME aanwezig "vanwege de grootte van de groep". Vooralsnog verloopt het protest gemoedelijk en is er geen reden om in te grijpen, zegt hij. Voor zover hij weet, zijn er ook geen aanhoudingen verricht.
Volgens de regionale 112-website Regio15 demonstreren ongeveer duizend Koerden tegen de situatie in Syrië. Het Syrische leger rukte de afgelopen dagen op naar door Koerden bezette gebieden in het noordoosten van het land.
De demonstranten zeiden tegen Regio15 pas te vertrekken als ze met de burgemeester of Kamervoorzitter hebben gesproken. Desondanks zijn veel demonstranten in de loop van de nacht vertrokken, meldt het lokale medium District8.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

Loading