Griekspoor niet naar tweede ronde Australian Open

Sport
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 5:15
MELBOURNE (ANP) - Tallon Griekspoor is uitgeschakeld op de Australian Open. De 29-jarige Noord-Hollander ging in Melbourne in de eerste ronde in drie sets (6-2 6-3 6-2) ten onder tegen Ethan Quinn. De Amerikaan is de huidige nummer 80 van de wereldranglijst.
Griekspoor, die in Melbourne als 23e was geplaatst, kwam vijf keer eerder uit op de Australian Open. Hij bereikte in 2023 en 2024 de derde ronde. Zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi is de vierde ronde op Roland Garros in 2025.
Botic van de Zandschulp staat in de tweede ronde en Jesper de Jong werd in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse Suzan Lamens werd in de eerste ronde uitgeschakeld in het enkeltoernooi.
