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ME belaagd bij politiebureau in Rotterdam na afloop stille tocht

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 22:36
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ROTTERDAM (ANP) - Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam wordt de ME belaagd. Dat bevestigt een politiewoordvoerder desgevraagd. Bij het politiebureau eindigde eerder maandagavond de stille tocht voor Alfredo Goeloe (51), die afgelopen zaterdag overleed na een aanhouding.
Een woordvoerder zegt dat het politiebureau werd bekogeld met allerlei spullen en dat de ME aanvankelijk naar buiten kwam om het politiebureau te beveiligen. Daarop werd de ME zelf bekogeld. Of de belagers dezelfde mensen zijn die deelnamen aan de stille tocht, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. "Nu is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het rustig en veilig wordt, daarna wordt bekeken wie dat precies waren."
De familie van de overleden Goeloe (51) had opgeroepen om de stille tocht vreedzaam te laten verlopen.
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