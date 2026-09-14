Wall Street lager door zorgen over AI en stijgende rente

NEW YORK (ANP) - Wall Street is de eerste handelsdag van de week lager gesloten. Vooral verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven drukten op de beurzen, nadat topbestuurders van Amerikaanse AI-bedrijven hun zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie hadden uitgesproken. Ook waren beleggers nerveus nadat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kortstondig boven de 5 procent uitkwam. Dat was voor het eerst sinds 2023.

De stijging komt in aanloop naar de rentevergadering van de Federal Reserve, die deze week plaatsvindt. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente verhogen. Een hogere rente maakt beleggen in aandelen relatief minder aantrekkelijk en verhoogt de leenkosten voor bedrijven, waardoor hun winsten onder druk kunnen komen te staan.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 52.421,20 punten. De S&P 500 zakte 0,5 procent tot 7619,98 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,6 procent tot 26.186,41 punten.