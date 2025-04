ME grijpt in op Albert Cuypstraat in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De ME heeft zaterdagavond rond 22.00 uur ingegrepen op de Albert Cuypstraat. De politie bevestigt berichtgeving hierover door AT5. Er is een handvol mensen aangehouden, zegt een woordvoerder van de politie. Een politiepaard is gewond geraakt.

Op de Albert Cuypstraat was een grote groep op straat aanwezig die luide muziek draaide na het tijdstip dat dat was toegestaan. Agenten vorderden diverse malen de aanwezigen om te vertrekken, maar die gaven daaraan geen gehoor. Toen agenten werden bekogeld, werd besloten de ME in te zetten, aldus de politiewoordvoerder.

Op beelden was te zien hoe de politie de straat leegveegde, onder meer met de inzet van paarden. Na de inzet van de ME keerde volgens de politie de rust snel terug.