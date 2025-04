Trump: alle Amerikaanse schepen gratis door Panama- en Suezkanaal

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat voortaan alle Amerikaanse schepen gratis door het Panama- en het Suezkanaal mogen varen. "Die kanalen zouden niet bestaan zonder de Verenigde Staten", schrijft Trump op Truth Social.

De president heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio de opdracht gegeven om te regelen dat Amerikaanse schepen niet meer hoeven te betalen voor de doorgang. Dat zou moeten gelden voor zowel militaire als commerciële vaartuigen, stelt Trump.

De Amerikaanse president heeft eerder gezegd dat hij het Panamakanaal in handen wilde krijgen en sloot niet uit dat hij daarbij militaire druk zou gebruiken. De regering in Panama reageerde dat alleen Panama zal beslissen over de toekomst van het kanaal.