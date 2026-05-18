ME ingezet bij bezetting VU-gebouw, universiteit doet aangifte

AMSTERDAM (ANP) - De mobiele eenheid heeft maandagavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, laat een woordvoerder van de politie weten. Actievoerders bezetten daar verschillende delen van de universiteit. Volgens de politiewoordvoerder gaat het om tientallen demonstranten. De VU zegt aangifte te hebben gedaan van lokaalvredebreuk.

Volgens de universiteit begon het protest op het campusterrein maandagmiddag vreedzaam, maar ontstond een "onveilige en dreigende situatie" toen het BelleVU-gebouw, de bestuursgang en het zogeheten forumgebied in het hoofdgebouw werden bezet.

"Protest is toegestaan zolang dit plaatsvindt binnen de geldende huisregels en de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers niet in gevaar komt", meldt de universiteit. "Een bezetting van een universiteitsgebouw en het dragen van gezichtsbedekkende kleding vallen daar niet onder."

Rond 20.45 uur was de actie nog bezig, zegt de politiewoordvoerder. Of en hoeveel mensen zijn aangehouden, wist hij nog niet.