ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Elon Musk verliest rechtszaak tegen OpenAI

Economie
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 20:25
anp180526163 1
OAKLAND (ANP/RTR) - Een Amerikaanse jury heeft Elon Musk maandag in het ongelijk gesteld in zijn rechtszaak tegen OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. De jury vond dat het bedrijf niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het feit dat het volgens Musk zou zijn afgeweken van zijn oorspronkelijke doel: de mensheid helpen.
Het proces werd gezien als een belangrijk moment voor de toekomst van OpenAI en kunstmatige intelligentie in het algemeen, vooral als het gaat om hoe de technologie gebruikt moet worden en wie er uiteindelijk van profiteert. Na de uitspraak zei Musks advocaat dat hij mogelijk in beroep gaat. De rechter liet wel doorschemeren dat dat moeilijk kan worden, omdat volgens de jury Musk te laat was met het aanspannen van de zaak.
"Er is een aanzienlijke hoeveelheid bewijs dat de conclusie van de jury ondersteunt. Daarom was ik bereid de zaak onmiddellijk te verwerpen", zei de Amerikaanse rechter Yvonne Gonzalez Rogers maandag.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

260748289

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

ANP-515614682

Lelystad gaat open, maar wat heb jij eraan?

Header - Match Plan 675 x 427

Steeds meer ondernemers verdienen twee keer aan de verkoop van hun bedrijf

ANP-557206546

'Terwijl bedrijven schreeuwen om mensen, blijven statushouders werkloos'

Loading