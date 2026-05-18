Elon Musk verliest rechtszaak tegen OpenAI

OAKLAND (ANP/RTR) - Een Amerikaanse jury heeft Elon Musk maandag in het ongelijk gesteld in zijn rechtszaak tegen OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. De jury vond dat het bedrijf niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het feit dat het volgens Musk zou zijn afgeweken van zijn oorspronkelijke doel: de mensheid helpen.

Het proces werd gezien als een belangrijk moment voor de toekomst van OpenAI en kunstmatige intelligentie in het algemeen, vooral als het gaat om hoe de technologie gebruikt moet worden en wie er uiteindelijk van profiteert. Na de uitspraak zei Musks advocaat dat hij mogelijk in beroep gaat. De rechter liet wel doorschemeren dat dat moeilijk kan worden, omdat volgens de jury Musk te laat was met het aanspannen van de zaak.

"Er is een aanzienlijke hoeveelheid bewijs dat de conclusie van de jury ondersteunt. Daarom was ik bereid de zaak onmiddellijk te verwerpen", zei de Amerikaanse rechter Yvonne Gonzalez Rogers maandag.