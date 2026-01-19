ME ingezet om onrust in Haagse Schilderswijk na finale Afrika Cup

DEN HAAG (ANP) - De mobiele eenheid is zondagavond na de finale van de Afrika Cup in actie gekomen in de Haagse Schilderswijk. Senegal won de wedstrijd in de verlenging van gastland Marokko, tot grote teleurstelling van de Marokkaanse fans. De Haagse politie besloot in te grijpen nadat groepjes jongeren na afloop onder meer vuurwerk afstaken. Dat werd ook richting agenten gegooid, zag een ANP-verslaggever.

De mensen die op straat waren in de omgeving van de Vaillantlaan kregen het bevel te vertrekken, maar daar gaf niet iedereen gehoor aan. Enkele agenten op fietsen werden met vuurwerk bekogeld. De daders gingen er snel vandoor, met de politie achter zich aan.

Er zijn meerdere aanhoudingen verricht, zag de ANP-verslaggever. Om hoeveel aanhoudingen het precies gaat en waarvoor is niet bekend. Een woordvoerster van de politie zegt later in de nacht met meer informatie te komen. In de wijk rijden ook veel auto's toeterend rond. Rond de Vaillantlaan ontstond een verkeersopstopping. Rond 01.00 uur lijkt de rust grotendeels te zijn teruggekeerd.

Ook in andere steden gingen mensen de straat op na de finale, maar grote problemen waren voor zover bekend niet aan de orde. Op het Plein '40-'45 in Amsterdam staken sommige mensen vuurwerk af en reden toeterende auto's voorbij. Daar bleef het bij, zag een ANP-fotograaf.

Ook op de West-Kruiskade in Rotterdam reden auto's toeterend rond, liet een andere verslaggever van het ANP weten. De politie was er zichtbaar aanwezig, net als een aantal buurtvaders in hesjes.