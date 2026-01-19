Vermogen miljardairs naar record van 18,3 biljoen dollar

Het gezamenlijke wereldwijde vermogen van miljardairs is vorig jaar gestegen naar het recordbedrag van 18,3 biljoen dollar, oftewel bijna 16.000 miljard euro. Dat is een stijging van 16 procent, aldus onderzoek van hulp- en mensenrechtenorganisatie Oxfam Novib in aanloop naar het World Economic Forum (WEF) dat maandag begint in het Zwitserse Davos.

De ruim 3000 miljardairs bezitten daarmee twee keer meer dan het totale vermogen van 3,6 miljard mensen bij elkaar, aldus Oxfam. Volgens Oxfam staat die "extreme rijkdom in scherp contrast" met de armoede in de wereld. De ontwikkelingsorganisatie zegt dat een op de vier mensen regelmatig honger heeft en bijna de helft van de wereldbevolking in armoede leeft.

Oxfam stelt dat in Nederland het totale vermogen van de rijkste 500 Nederlanders vorig jaar steeg naar 273 miljard euro. Daarmee bezitten ze nu twee keer het jaarlijkse zorgbudget of vijf keer dat van onderwijs, aldus de organisatie. De rijkste 500 Nederlanders hebben 9 procent van het totale vermogen van huishoudens, terwijl ze slechts 0,003 procent van de bevolking uitmaken, volgens het onderzoek. Daarmee bezitten ze vier keer zoveel als de armste 50 procent, meldt Oxfam verder.

In het rapport waarschuwt Oxfam ook voor de "ondermijnende invloed van de superrijken" op de democratie, wereldwijd en in Nederland. Volgens de organisatie gebruiken superrijken hun macht om politiek, media en economie naar hun hand te zetten, bijvoorbeeld door controle over media en via politieke donaties. Zo waren volgens Oxfam in Nederland in het afgelopen verkiezingsjaar elf Quote 500-leden verantwoordelijk voor 20 procent van alle donaties aan politieke partijen, waarvan 86 procent naar centrum- of rechtse partijen ging.

"De invloed van superrijken wordt steeds groter. Ze zijn rijker dan ooit en zetten hun miljardairsmacht steeds zichtbaarder en schaamtelozer in. Wat vroeger achter de schermen gebeurde, gebeurt nu openlijk. Dat zien we bij Amerikaanse tech-miljardairs rond president Trump en bij Nederlandse ondernemersclubs die 'de politiek een handje helpen' om een rechts kabinet aan de macht te krijgen", aldus Oxfam-directeur Michiel Servaes.