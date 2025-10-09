Medewerker Netanyahu: bestand gaat pas in als kabinet akkoord is

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het bestand in Gaza gaat volgens het kantoor van premier Benjamin Netanyahu pas in als de Israëlische regering ermee heeft ingestemd, zegt een medewerker. Dat overleg vindt volgens planning pas aan het begin van de avond (lokale tijd) plaats.

Over het ingaan van het bestand gaan momenteel verschillende berichten rond. Eerder meldde persbureau Reuters dat de overeenkomst rond 11.00 uur Nederlandse tijd zou worden ondertekend. De Egyptische nieuwssite Al Qahera News meldde rond die tijd dat het bestand al was ingegaan, maar dat lijkt te worden tegengesproken door het kantoor van Netanyahu.

Het kabinetsoverleg in Israël begint volgens verschillende media, waaronder Haaretz, om 17.00 uur Nederlandse tijd. Voordien, om 16.00 uur, zou eerst het Israëlische veiligheidskabinet samenkomen.