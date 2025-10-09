ECONOMIE
President Egypte na totstandkoming Gazadeal: historisch moment

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 11:39
CAÏRO (ANP) - De Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi prijst de totstandkoming van een deal over de oorlog in de Gazastrook. De wereld is volgens hem getuige van "een historisch moment" dat aantoont dat "de wil tot vrede het wint van de logica van oorlog".
Al-Sisi verklaart op X dat de overeenkomst niet alleen "een hoofdstuk van oorlog sluit", maar ook "een deur van hoop opent voor de mensen in de regio". Hij heeft het daarbij over een "toekomst van rechtvaardigheid en stabiliteit".
Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de "recente positieve ontwikkelingen" in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh, waar de onderhandelingen plaatsvinden, "een doorslaggevend moment" in de oorlog. Egypte, de Verenigde Staten, Qatar en Turkije zijn als bemiddelaars bij de indirecte gesprekken tussen Hamas en Israël betrokken.
