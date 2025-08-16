Medewerkers DENK willen net als Kamerleden dat bestuur opstapt

DEN HAAG (ANP) - Medewerkers van politieke partij DENK steunen de Kamerleden van de politieke partij in hun oproep aan het bestuur om op te stappen. Rogier Bakker, beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie, deelt een gezamenlijke oproep van de medewerkers op LinkedIn. Zijn collega's reageren daaronder met #stephanmoetterug.

Ze vinden dat huidig fractievoorzitter Stephan van Baarle de lijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen moet aanvoeren. Kamerleden Ismail el Abassi en Doğukan Ergin deden ook al zo'n oproep en eisen het opstappen van het bestuur.

De DENK-fractie heeft een conflict met het partijbestuur over de samenstelling van de kandidatenlijst. Daarbij zou zijn geschreeuwd dat lijsttrekker Van Baarle moest "slikken of stikken", oftewel het voorstel van het bestuur goedkeuren, of opstappen als lijsttrekker. De DENK-medewerkers "verzetten zich met klem tegen het handelen van het partijbestuur, dat willens en wetens onze partij in een diepe crisis stort."

Terugtrekken

Van Baarle kondigde donderdagavond plotseling aan dat hij zich terugtrok als lijsttrekker, zonder verder uitleg te geven. Kort daarna kwamen zijn collega-Kamerleden met uitleg over het conflict en de oproep aan het partijbestuur.

Het bestuur heeft daarop aangegeven in gesprek te willen met Van Baarle.